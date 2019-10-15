Додома, , 12:14 — REGNUM Писатель и автор литературного проекта pechorin.net Алексей Небыков собрал творческую группу путешественников, чтобы покорить пик Килиманджаро и привлечь внимание к 205-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Об этом сообщает Литературная газета.

В конце сентября 2019 года группа молодых литераторов от Союза писателей России отправилась в экспедицию в Танзанию. В число участников туристической группы вошел тезка одного из лермонтовский персонажей — Григорий Печорин.

Планируется, что к 15 октября, годовщине рождения М.Ю. Лермонтова, путешественники достигнут вершины Килиманджаро.