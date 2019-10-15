Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве 14 октября стартовал 39-й Международный студенческий фестиваль ВГИК. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе института.

Конкурс продлится с 14 октября по 15 ноября 2019 года, в качестве его организаторов выступили ВГИК им. С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительство Москвы, а также Союз кинематографистов России.

Администрация фестиваля сообщила, что в 2019 году было подано 311 заявок на участие (по сравнению с 230 в 2018-м). В конкурсе будут участвовать фильмы студентов из 30 стран.

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Напомним, в 2018 году гран-при Международного студенческого фестиваля ВГИК достался фильму «Ася» Даниэллы Рыбакьян. Приз за лучшую игровую картину получила работа «Жизнь Эстебана» бельгийского режиссера Инеса Эсхуна.

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