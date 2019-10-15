Нью-Йорк, США, , 11:44 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что Дьюли Хилл, известный по картинам «Военный ныряльщик», «Спасатель», «Клад», «Это все она» и «Форс-мажоры», и Джун Рафаэль, получившая признание благодаря «Горе-творец», «Зодиак», «Парки и зоны отдыха», «Новенькая» и «Уитни», присоединились к актерской команде сериала «Черный понедельник». Сюжет комедии вращается вокруг группы финансистов, обнаруживших способ заработать после событий «Черного понедельника» 19 октября 1987 года. Получив огромное богатство, герои превратили свою жизнь в одну сплошную вечеринку, полную нелепых и смешных ситуаций.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Дон Чидл, известный по фильмам «Столкновение», «Тринадцать друзей Оушена», «Семьянин», «Опустевший город» и «Скорая помощь», Эндрю Рэннелс, знакомый зрителям по картинам «Стажер», «Лузеры», «Новая норма» и «Как я встретил вашу маму», Пол Шир, снявшийся в «Лиге» и «Американской семейке», Реджина Холл, сыгравшая в «Законопослушном гражданине», «Любовь и баскетбол» и «Заплатить сполна», и Яссер Лестер.

В качестве шоураннеров выступили сам Дон Чидл, Дэвид Каспе, участвовавший в создании сериала «Счастливый конец», и Джордан Кэхэн, подаривший миру картину «Лучшая охрана». Режиссерами стали Реджинальд Хадлин и Чарльз Стоун III.