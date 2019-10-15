Москва, , 11:40 — REGNUM 17 октября в пространстве лектория Отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) пройдет презентация книги «Изумленное пространство: размышления о творчестве Эдуарда Штейнберга». Об этом сообщает издание COLTA.

Книга выпущена издательством «Новое литературное обозрение». Согласно релизу мероприятия, размещенному на сайте издательства, презентация пройдет в форме дискуссии, посвященной Эдуарду Штейнбергу (1937−2012), его роли в контексте советского неофициального искусства. На вечере зрителям будут продемонстрированы фрагменты из фильма Жиля Бастианелли «Эдик Штейнберг. Метагеометрия. Письмо Малевичу».

Эдуард Штейнберг (1937 — 2012) — советский и российский художник, яркий представитель второй волны русского авангарда. Книга «Изумленное пространство» стала первой попыткой переосмысления творческого наследия автора, подведения итогов его биографического пути.