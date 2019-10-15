Грозный, , 11:38 — REGNUM В Чечне дан старт Международному фестивалю-конкурсу сольного танца имени Махмуда Эсамбаева. В 2019 году фестиваль проводится уже в 11-й раз, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе главы и правительства республики.

Свое творчество представят на суд жюри участники из 22 субъектов Российской Федерации. Среди участников также представители из-за рубежа. Так, в этом году в числе конкурсантов танцоры из Болгарии, Египта, Сербии, Белоруссии, Грузии, Украины, Южной Осетии, Казахстана, Таджикистан и Узбекистана.

Фестиваль будет проходить на одной из главных сцен республики — в Концертном зале «Вайнах». Жюри предстоит выбрать победителей в двух номинациях — сольный и парный танец.

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