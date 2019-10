Лондон, , 11:37 — REGNUM 14 октября в Лондоне были подведены итоги очередного сезона Букеровской премии. Главный приз было решено разделить между двумя лауреатами — Маргарет Этвуд (Канада) и Бернардин Эваристо (Великобритания). В последний раз подобное случалось в 1992 году. Об этом сообщает The Guardian.

Премия присуждена Маргарет Этвуд за книгу «Заветы» (Testaments). Бернардин Эваристо награждена за семейную сагу «Девочка, женщина, всё остальное» (Girl, Woman, Other). Эвристо является первой чернокожей писательницей, ставшей лауреатом Букера, за всю историю премии.

Победительницы премиального сезона 2019 года разделят между собой денежный приз размером 50 тысяч фунтов.

Помимо произведений Этвуд и Эваристо в число главных претендентов на премию вошли книги «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport) Люси Эллманн (США-Великобритания), «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities) Чигози Обиомы (Нигерия), «Кихот» (Quichotte) Салмана Рушди (Великобритания-Индия) и «10 минут и 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) Элиф Шафак (Великобритания-Турция).