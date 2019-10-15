Лондон, , 11:31 — REGNUM Стала известна программа четвёртой ежегодной Недели российского кино Russian Film Week в Великобритании, которая пройдет с 24 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает интернет-портал ПрофиСинема.

Организатор фестиваля Филипп Перкон заявил о том, что было получено 340 заявок для участия в фестивале, из которых было отобрано 37 полнометражных и 18 полнометражных картин, отображающих всю жанровую палитру современного российского кино — драмы, комедии, исторические фильмы, мелодрамы, триллеры, боевики, фэнтези, документальное кино.

В фестивале лично примут участие такие известные российские актеры, как Александр Петров, Равшана Куркова, Гоша Куценко, Дмитрий Дюжев и Риналь Мухаметов и такие известные режиссёры, как Алексей Учитель, Юрий Быков и Михаил Идов.

В Великобритании будут, в частности, показаны такие фильмы как «Балканский рубеж», «Братство», «Ван Гоги», «Давай разведемся», «Выше неба», «Завод», «Ленин. Неизбежность», «Люби их всех», «Ничего личного», «Тобол» и другие.