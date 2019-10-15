Нью-Йорк, США, , 11:20 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что к актерскому составу финального сезона сериала «Как избежать наказания за убийство присоединился Кэс Анвар, известный по таким картинам как «Терминал», «Исходный код», «Экспансия», «Остаться в живых» и «Касл». Сюжет криминальной драмы вращается вокруг адвоката, которая берет на работу нескольких студентов в качестве стажеров в свою юридическую фирму. Команда молодых и амбициозных практикантов во главе со своей начальницей выигрывают дела в суде и регулярно сами преступают закон.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии «Оскар» Виола Дэвис, получившая известность благодаря кинолентам «Прислуга», «Пленницы», «Войны Пентагона» и «Сомнение», Билли Браун, знакомый зрителям по таким фильмам как «Звездный путь» и «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир», Джек Фалахи, снявшийся в сериалах «Дневники Кэрри» и «Социо», Эйджа Наоми Кинг, сыгравшая в таких картинах как «Доктор Эмили Оуэнс», «В поле зрения» и «Черный список», а также Мэтт МакГорри, Карла Соуса и Альфред Энок.

Шоураннером выступил Питер Ноулок. Работу над сценарием вели Эрика Харрисон, Дэниэл Робинсон и Сара Томпсон. Команду режиссеров возглавили Билл Д’Элиа, Стивен Крегг, Джетт Уилкинсон и Лора Иннес. Исполнительными продюсерами стали Бетси Брис, Холден Чанг и Скотт Коллинз.