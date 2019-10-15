Лондон, , 11:15 — REGNUM Британская телекоммуникационная компания Sky объявила о том, что состоялась премьера итальянского сериала «Демоны». Картина была показана на выставке MIPCOM 2019, проходящей в Каннах с 14 по 17 октября. Детективный триллер вращается вокруг правительственного заговора и множества финансовых манипуляций итальянских чиновников.

По сообщению американской новостной службы «Deadline Hollywood», на премьере присутствоваkbактеры, исполнившие главные роли в сериале. Среди них Патрик Дэмпси, известный зрителю по сериалу «Анатомия страсти», Алессандро Боргхи, ставший звездой криминальной драмы «Субура», а также Кассия Смутняк.

В качестве шоураннеров выступил Ник Харран, подаривший миру сериалы «Шерлок» и «Доктор Кто». Команду исполнительных продюсеров возглавил Люка Бернабей, участвовавший в создании картин «Коко Шанель», «Красавица и чудовище», «Золушка» и «Великолепные Медичи». Работу над сценарием вели Марио Руджери и Алессандро Сермонета. Режиссером стал Жан Микелини.