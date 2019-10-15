Казань, , 10:21 — REGNUM Торги по выбору подрядчика для проведения реставрации музейных экспонатов, которые входят в музейный фонд страны, объявил ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан». Итоги аукциона подведут 21 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена контракта, который будет оплачен из республиканского бюджета, — 10 843 188,5 рубля. Участвовать в тендере смогут лишь те, у кого за последние три года был опыт подобных работ. Стоимость одного контракта такого характера не должна быть меньше 20% от стоимости текущего аукциона. Работы должны быть выполнены до 15 марта 2020 года.

Работы планируется реализовать в несколько этапов: до 10 декабря 2019 года — первый, с 11 декабря по 15 марта 2020 года — второй. Список экспонатов включает 20 предметов с общей страховой стоимостью более 49 млн рублей. Среди них — мебельный гарнитур профессора императорского Казанского университета В.М. Флоринского, относящийся к XIX веку (страховая стоимость — 1,845 млн рублей), кульмэк (женская рубаха XIX века), свадебный наряд начала ХХ века, знамена, подарённые рабочими разных предприятий республики, знамя за отличие в Кавказскую войну (1878 год), самолёт 1945 года, автомобиль «ГАЗ-А» 1935 года выпуска, а также ряд портретов и кабинетный рояль Фёдора Шаляпина. Последний — самый дорогой лот, его страховая стоимость составляет 8 млн рублей.

Напомним, тем временем в Нижнем Новгороде готовятся провести реставрацию здания редакции «Нижегородской коммуны», стены которой помнят таких известных людей эпохи как Алексей Горький, Владимир Маяковский, Валерий Чкалов. Тендер оценивается в 8 млн рублей.