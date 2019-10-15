Нижний Новгород, , 10:10 — REGNUM 15 октября в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде открывается выставка «Театральные страницы. Век ХIХ». Она пройдет в рамках IХ Международного театрального фестиваля им. М. Горького. В экспозицию вошло около 40 фотографий, среди которых работы известных мастеров ХIХ века Максима Дмитриева и Карла Фишера.Как отмечается на сайте музея, особый интерес представляют фотографии из спектаклей «На дне», «Ревизор», «Власть тьмы», портреты А.П. Чехова, К.С. Станиславского. Зрителям представится возможность увидеть фотоработы со сценическими образами Веры Холодной, Ольги Книппер, Федора Шаляпина и Василия Качалова.На выставке также представлены эскизы костюмов и декораций театрального художника В.Я. Герасименко (1910−1971), предоставленные Нижегородским государственным академическим театром им. М. Горького.