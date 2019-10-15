Санкт-Петербург, , 09:59 — REGNUM 15 октября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума РОСФОТО в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста и ТАСС представляет выставочный проект «Женщины и война. Простые истории».Экспозиции включает более 160 редких фотографий XIX—XXI веков, которые рассказывают об участии женщин в военных конфликтах и вооруженных столкновениях в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Отправной точкой стали снимки женщин, стоявших у истоков движения Красного Креста — Клары Бартон, Великой княжны Екатерина Павловна (Королевы Вюртемберга), Ольги Мари Симон и Эльзы Брандстрем.

Посетители увидят документальные снимки ТАСС времен Второй Мировой войны, а также фотоисторию гуманитарных операций Международного Комитета Красного Креста 1900-х годов по настоящее время.