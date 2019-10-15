Санкт-Петербург,
15 октября 2019, 09:59 — REGNUM 15 октября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума РОСФОТО в сотрудничестве с Международным Комитетом Красного Креста и ТАСС представляет выставочный проект «Женщины и война. Простые истории».Экспозиции включает более 160 редких фотографий
Посетители увидят документальные снимки ТАСС времен Второй Мировой войны, а также фотоисторию гуманитарных операций Международного Комитета Красного Креста 1900-х годов по настоящее время.