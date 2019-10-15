Москва, , 09:50 — REGNUM 15 октября в Московском музее современного искусства, в здании на Петровке, открывается выставка картин японской художницы, певицы и писательницы, вдовы Джона Леннона Йоко Оно «The Sky is Always Clear» («Небеса всегда чисты»). В ретроспективе представлены работы за 60 лет. Руководство галереи решило сделать москвичам подарок — в первый деь экспозицию можно посетить бесплатно.

Как отмечено в релизе, выставка раскроет основные мотивы творчества Йоко Оно, в том числе вопрос о смысле искусства, его роли в политике и социальной жизни. Центральное место в экспозиции займет серия работ «Инструкции», которую художница создает с конца прошлого века — эфемерные произведения и объекты, иногда ограниченные текстовыми указателями. Кроме того, на выставке будут представлены фрагменты классических перформансов Йоко Оно и ее видеоработы. Творчество Йоко Оно вобрало в себя традиции художественных течений второй половины прошлого века и традиции дзен-буддизма. Выставка пройдет в рамках фестиваля XIV Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория».