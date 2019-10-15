Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Свердловской области 1 ноября пройдёт «Большой этнографический диктант». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Просветительское мероприятие проводится четвёртый год. Оно приурочено ко Дню народного единства и является международным. Диктант могут написать не только жители России, но и иностранные граждане, владеющие русским языком.

В ходе диктанта, участникам предстоит ответить на 30 вопросов, из них последние 10 будут заданы по региональной специфике. Итоги диктанта будут подведены до 12 ноября — в этот день можно будет узнать индивидуальные результаты.

Отметим, что в 2018 году в Свердловской области «Большой этнографический диктант» написали более 2,5 тыс. жителей региона.

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