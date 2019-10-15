Калуга, 15 октября 2019, 09:41 — REGNUM Фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам» открылась 15 октября в Калуге. На 30 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания музея Банка России. Купюры отражают особенности разных исторических эпох через отношение к оформлению и способам изготовления денег, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского отделения Банка России Елена Фадеева.

На 30 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания музея Банка России.
На 30 фотографиях представлены образцы бумажных денег из собрания музея Банка России.
Фото пресс-службы калужского отделения Банка России

В основе экспозиции представлены фотографии денежных знаков разного достоинства: пятирублевые и десятирублевые купюры 1787 года, купюры 1819 года с символами войны и мира. Портреты на российских бумажных деньгах появились только в конце XIX века. 100-рублёвый кредитный билет украсил портрет Екатерины II — эту купюру в народе называли «катенькой», а 500-рублевый с изображением Петра I в латах — «петрушей». На калужской выставке также представлены последний кредитный билет Российской империи 1912 года, купюры 1938 года, находившиеся в обращении накануне и во время Великой Отечественной войны.

«Деньги — зеркало любого государства. Порой достаточно одной пожелтевшей купюры, что бы воссоздать характер той или иной эпохи. Фотовыставка «250 лет российским ассигнациям» — это возможность по-новому взглянуть на призму истории», — считает управляющий Калужского отделения Банка России Ирина Карлаш.

Фотовыставка «250 лет российским бумажным деньгам» в Калуге продлится до 31 октября.

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