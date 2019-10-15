Лондон, , 09:15 — REGNUM Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.

Члены жюри премии отметили, что подобное решение нарушает правила конкурса, однако они признались, что не смогли выбрать лучшее из этих произведений. Маргарет Этвуд получила приз за роман «Заветы», являющуюся продолжением «Рассказа служанки», а Бернардин Эваристо — за книгу «Девушка, женщина, все остальное».

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Напомним, в шорт-лист Букеровской премии 2019 вошли также произведения писателей Салмана Рушди, Чигози Обиомы, Люси Эллманн и Элифы Шафака. Церемония вручения премии прошла в Гилдхолле — здании лондонского Сити, которое много лет было резиденцией лорд-мэра.

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