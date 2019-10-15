Дербент, Дагестан, , 08:24 — REGNUM Власти Дербента планируют возобновить строительство Азербайджанского государственного драматического театра, которое было приостановлено почти 20 лет назад. Такое решение было принято по многочисленным просьбам горожан, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе администрации муниципалитета.

В мэрии рассказали, что на сегодняшний день местные власти не могут приступить к благоустройству здания, так как оно находится в республиканской собственности. Горадминистрация подготовила перечень документов для передачи театра на баланс муниципалитета. Как только это будет сделано, руководство Дербента сможет начать работы. После окончания строительства здание вернут в собственность республики.

Напомним, Азербайджанский драмтеатр был создан в Дагестане в начале XX века как любительский. Статус государственного ему был присвоен в 1998 году. Первая реконструкция здания была начата в начале 2000-х годов, но так и не завершилась.

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