Нижний Новгород, , 08:12 — REGNUM Необычный мультфильм создают в Нижнем Новгороде. Он посвящён одному из районов и создаётся из пластилина, которого ушло 18 килограммов. Самому юному участнику проекта всего два года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Мультфильм «Малый город в городе большом» создаётся в рамках программы «Культурный проект» и посвящён Автозаводскому району. Нижегородцы слепили 20 картин, на которых представлены главные достопримечательности этой территории. В ходе создания проекта было задействовано 50 пачек пластилина, потянувших на 18 кг. Самый юный мультипликатор в этом году отметил своё двухлетие, а самому старшему уже 65 лет.

Второй этап создания произведения — это работа в студии, где будут «оживлять» все картины. Премьера необычной анимации намечена на 17 декабря. Она станет частью общего цикла о городе.

Напомним, один из самых известных в России пластилиновых мультфильмов — это «Пластилиновая ворона». Он был создан в 1981 году. При его создании, помимо техники пластилиновой мультипликации, использовали детские рисунки.