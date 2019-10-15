Ульяновск, , 07:44 — REGNUM 18 октября в Ульяновской области открываются трёхдневные Дни Франции. Ожидается визит французского посла в России Сильви Берманн, подготовлена культурная программа, сообщили ИА REGNUM в министерстве развития международных и межрегиональных связей региона.

Дни Франции будут проходить с 18 по 20 октября. В числе ключевых культурных событий — заседание французской гостиной SaFr, фестиваль французской кухни, кинопоказы короткометражек Каннского кинофестиваля, открытие отделения культурно-образовательного центра «Альянс Франсез». В библиотеках запланированы мероприятия, посвящённые истории и культуре Франции, пройдут уроки французского языка.

Регион посетит французская делегация. Почетные гости встретятся с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, в центре обсуждения сторон — перспективы экономического и культурного сотрудничества.

В настоящее время между Францией и Ульяновской областью действуют около 20 договоренностей о взаимодействии.