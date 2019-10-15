Кемерово, , 06:48 — REGNUM Школы искусств Кемеровской области в рамках нацпроекта «Культура» получили 82 новых пианино, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

«Кузбасс — один из первых регионов, куда поставлены инструменты в рамках совместной программы Минпромторга России и Минкультуры России», — уточняют кемеровские власти.

На приобретение музыкальных инструментов «Мелодия» фабрики «Тульская гармонь» ушло более 30,5 млн рублей средств федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь первых пианино привезли в детские школы искусств Березовского, Анжеро-Судженска, Мариинского, Яйского, Ижморского, Тяжинского и Тисульского районов ещё 5 сентября.

Напомним, что сертификат на покупку 82 пианино отечественного производства в детские школы искусств и музыкальные школы Кузбасса губернатору региона Сергею Цивилёву 1 марта вручила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.