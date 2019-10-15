Пекин, , 05:49 — REGNUM Пара концертов под заголовком «Звуки итальянского ренессанса» пройдут в Пекине по случаю 500-летия со дня смерти итальянского гения Леонардо да Винчи, сообщает 14 октября агентство Синьхуа.

Концерты будут поставлены соответственно на сфене Итальянского культурного института при посольстве Италии и в Музее Центральной академии изобразительных искусств 18 октября в рамках Пекинского фестиваля музыки.

Соорганизаторами концертов выступили, помимо фестиваля, Фонд Уго и Ольги Леви, Музеем Центральной академии изобразительных искусств и Итальянским культурным институтом. На концертах будут представлены вокальные и инструментальные номера эпохи ренессанса.

Помимо 12 работ, созданных европейскими композиторами, включая «La Spagna» и «De tous bien plain», будут представлены и китайские классические песни, включая «Цветок жасмина».

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