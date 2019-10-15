Пекин, , 05:35 — REGNUM Китайская ассоциация писателей профинансировала публикацию 80 работ и поддержала 578 проектов в сфере литературы этнических меньшинств с 2013 года, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Ассоциация поддержит создание, публикацию и перевод литературы этнических меньшинств, а также обучение писателей из их среды, было заявлено на шестом симпозиуме литературы этнических меньшинств.

Более 30 писателей из малочисленных народов Китая были награждены государством за их выдающиеся работы, сообщил вице-председатель ассоциации Цянь Сяоцянь на симпозиуме.

Отметим, что симпозиум, прошедший 14 октября, был совместно организован Китайской ассоциацией писателей и Национальной комиссией КНР по национальным и этническим вопросам.