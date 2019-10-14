Великий Новгород, , 23:50 — REGNUM В Новгородском государственном университете сегодня, 14 октября, начались Дни итальянской литературы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, стартовали они с торжественного открытия «Библиотеки Италия».

В 2018 году Новгородский университетпри содействиидиректора Итальянского института культуры в Санкт-Петербурге Паолы Чони получил в дар книжный фонд библиотеки, а в мае 2019 года в НовГУ открылся Центр сотрудничества с Италией.

По словам и.о. ректора НовГУ Юрия Боровикова, сейчас все полученные книги, а это более 500 экземпляров, библиотечными сотрудниками зарегистрированы, обработаны и ждут своих читателей.

Мероприятия Дней итальянской литературы продолжились презентацией книги «Русское присутствие в Италии в первой половине ХХ века» — это энциклопедия, составленная итальянскими учёными-славистами Антонеллой д'Амелия и Даниелой Рицци.

Дни итальянской литературы в НовГУ продлятся до 16 октября. В программе — семинары, дискуссии и публичные лекции.