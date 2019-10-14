Бербанк, США, , 23:04 — REGNUM Компания Disney выложила в сеть видео длительностью более трех часов, в котором показала фрагменты всех шоу, фильмов и сериалов, которые смогут увидеть пользователи потокового сервиса Disney+. Видео было опубликовано 14 октября на YouTube-канале компании.

Администрация канале напомнила, что старт службы запланирован на 12 ноября 2019 года, стоимость ежемесячной подписки в США составит $6,99. Стоит отметить, что в ролике представлены новые сериалы, в том числе «Мандалорец».

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Disney+ — это будущий потоковый сервис компании The Walt Disney Company, который составит конкуренцию Netflix. Ожидается, что в библиотеке сервиса будет присутствовать около 7 тыс. эпизодов шоу и около 500 фильмов.

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