Париж, , 21:13 — REGNUM Французская компания Vendome займётся съёмкой телесериала, посвящённого пожару в соборе Парижской Богоматери, передаёт 14 октября Agence France-Presse.

Как сообщается, сериал будет выпущен на английском языке, а основой для его сценария послужит журналистское расследование событий в Нотр-Даме, проведённое The New York Times. Права на съёмку фильма по мотивам серии публикаций французская компания уже приобрела у газеты.

Авторы сериала заявили о намерении сделать его максимально приближенным к фактам, но при этом не исключили внесения изменений в сценарий по мере появления новых сведений о пожаре в соборе.

Напомним, пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Власти Франции заявили о планах восстановить собор в течение ближайших пяти лет.