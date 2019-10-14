Великий Новгород, , 19:48 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сегодня, 14 октября, на пресс-конференции объявил о проведении международного архитектурного конкурса по реорганизации внутреннего пространства здания Новгородского академического театра драмы имени Достоевского без изменения его внешнего вида. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Никитин заявил, что конкурс будет проведён за внебюджетный счёт.

Глава региона рассчитывает, что к проекту удастся привлечь самых известных мировых архитекторов.

«В чём проблема с театром: он сделан из настолько плохих отделочных материалов и крайне неудобен внутри. Сносить его, наверное, неправильно — всё-таки это памятник определённой эпохи и достаточно интересный в архитектурном смысле объект», — заявил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского на улице Великой в Новгороде построено в 1977—1987 годах по проекту главного архитектора института «Гипротеатр» Минкультуры СССР Владимира Сомова. В 2009 году у здания драмтеатра демонтировали 42-метровую бетонную стелу, которая была признана аварийной. Само здание также требует ремонта. В 2019 году на верхнем этаже здания открыли пространство коллективной работы «Точка кипения», где сегодня, 14 октября, проводилась ежегодная большая пресс-конференция новгородского губернатора.

Напомним также, что проекты обустройства здания Новгородского драмтеатра обсуждались в ходе всероссийского форума «Среда для жизни», который проходил в Великом Новгороде с 19 по 21 сентября.

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