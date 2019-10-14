Москва, , 19:08 — REGNUM Студия «Паровоз», подарившая маленьким зрителям всего мира мультсериалы «Ми-ми-мишки», «Деревяшки», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе», «Сказочный патруль», «Герои Энвелла» и др. начала работу над новыми проектами. В отличие от большинства мультфильмов студии они ориентированы не на малышей, а на детей старше шести лет.

Студия «Паровоз». Презентация

Фантастическая комедия «Космопорт»

Фантастическая комедия «Космопорт» позиционируется как флагманский проект студии в разработке. Целевая аудитория — маленькие зрители от 6 до 11 лет. Действие происходит в далеком будущем, когда инопланетяне, люди и роботы легко общаются и взаимодействуют, дружат и работают вместе. Главные герои — обычный человеческий подросток, огромный розовый инопланетянин и угрюмый боевой робот. Вместе они занимаются продажей фастфуда в межгалактическом Космопорте. Их жизнь лишена скуки и рутины, поскольку эти недотепы постоянно попадают в неприятности.

Кроме того, на студии идет разработка сериала для семейной аудитории (рекомендованного для просмотра взрослыми вместе с детьми 6−9 лет). «Чик-Чирикино» — милый и уютный городок птиц, похожий на человеческий мир. Здесь взрослые летают на работу, а маленькие пернатые — в школу, вместе они путешествуют на автомобилях, гуляют в парках и ведут типичную жизнь современных горожан. Маленькие воробьи часто оказываются в комичных ситуациях и переживают веселые приключения.

Сериал «Чик-Чирикино»

Проекты были презентованы международному профессиональному сообществу 13 октября на рынке MipJunior в рамках презентации новой российской анимации Made in Russia, организованной компанией «Экспоконтент» при поддержке Российского Экспортного Центра.

Как отметила продюсер международных проектов анимационной студии «Паровоз» Мари Льида, MipJunior и Mipcom являются ключевыми рынками индустрии. Для студии участие в них является отличной возможностью пообщаться с максимальным количеством потенциальных партнеров, ведь одной из приоритетных задач студии сейчас является поиск зарубежной компании для совместного производства новых анимационных сериалов.