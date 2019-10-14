Пекин, , 17:32 — REGNUM В Китае продолжают подводить итоги празднования 70-летия образования КНР. Вскоре после завершения праздничных торжеств на телеэкраны и в кинотеатрах страны вышел фильм, посвященный этой юбилейной дате, и как она отмечалась в различных частях Китая, сообщает 14 октября Синьхуа.

Фильм, переведенный одновременно на шесть иностранных языков — русский, английский, французский, испанский, арабский и португальский — демонстрировался в день юбилея, 1 октября, в 70 кинотеатрах в формате сверхвысокого разрешения 4K.

Сообщается, что государственная Медиакорпорация Китая продолжит выпуск фильма еще на 40 языках народов планеты.