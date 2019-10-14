Канны, Франция, , 16:17 — REGNUM Китайская компания Alibaba совместно с Арнольдом Шварценеггером выпустят детский сериал Stan Lee's Superhero Kindergarten для своей платформы Youku. Об этом 14 октября сообщил журнал The Hollywood reporter.

Название будущего шоу можно перевести как «Супергеройский детский сад Стэна Ли». Проект поддержит медиакомпания Genius Brands. Отмечается, что Арнольд Шварценеггер озвучит бывшего супергероя, который стал учителем в классе детей-супергероев. Над созданием сценария шоу будет работать писатель Фабиан Никеза («Дэдпул»).

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Youku — это крупнейший видеосервис в КНР, он был запущен в марте 2006 года. Является дочерней компанией Alibaba Group.

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