Калининград, , 16:02 — REGNUM Почти 50 млн рублей из областного бюджета Калининградской области будет выделено на ремонт культурно-досуговых центров Славского района Калининградской области. Такое решение сегодня, 14 октября, было принято на оперативном совещании регионального правительства, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Порядка 7 млн рублей будет выделено на ремонт котельной Славского ДК, ещё свыше 40 млн будет потрачено на строительство культурно-досугового центра в посёлке Яснополянка. Дом культуры с клубом и библиотекой должен появится до конца 2021 года.

Всего в Славском районе Калининградской области насчитывается 19 домов культуры и сельских клубов, большинство из них требует ремонта.