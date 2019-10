Лос-Анджелес, США, , 15:52 — REGNUM Джеймс Ганн вновь дал понять фанатам, что в третьей части «Стражей галактики» кто-то из героев умрёт. Об этом 14 октября сообщил портал We Got This Covered.

Когда один из поклонников задал режиссёру соответствующий вопрос, тот ответил, что не знает ни одного кинокомикса, в котором бы никто не умер. Издание напомнило читателям, что в оригинальной картине погиб Грут, а во второй части смерть настигла Йонду.

Ожидается, что кинокомикс «Стражи галактики 3» выйдет на большие экраны в 2022 году. В июле 2018 года Джеймс Ганн был уволен с поста режиссёра картины из-за публикаций в соцсетях десятилетней давности. Однако в марте 2019 года руководство Disney приняло решение о восстановлении его в этой должности.

