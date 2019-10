Лос-Анджелес, США, , 15:36 — REGNUM Крис Хемсворт признался, что он расстроился, когда узнал, что Капитан Америка способен поднять Мьёльнир. Об этом 14 октября сообщил портал We Got This Covered.

Хемсворт, шутливо отвечая на соответствующий вопрос фаната на форуме ACE Comic Con, заявил, что он был «очень зол».

«Мне надоело, что люди забирают этот молот, если честно. Вы знаете, они играют с моими игрушками, типа «дай сюда», — сказал Хемсворт.

Читайте также: Том Холланд признался, что переживал из-за Человека-паука и Marvel

Напомним, в фильме «Мстители: Финал» Капитан Америка смог в решающей битве взять молот Тора и выступить с ним против Таноса. Таким образом, был разрушен один из мифов и канонов киновселенной Marvel, согласно которому Тор является единственным, кто достоин того, чтобы владеть Мьёльниром.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинокомикс «Джокер» собрал в США уже более $192,7 млн