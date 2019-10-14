Ташкент, , 15:33 — REGNUM Министр народного образования Шерзод Шерматов и посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев провели встречу, на которой обсудили возможности сотрудничества по улучшению изучения русского языка в школах Узбекистана, сообщает Министерство народного образования Узбекистана. Такое сотрудничество будет осуществляться путем подготовки учителей русского языка для всех школ, а также учителей-предметников для русскоязычных школ.

Узбекские школьники Peretz Partensky

«Российской стороне было предложено провести тестирование учителей Узбекистана по русскому языку на знания языка и на базе результатов подготовить программу по переподготовке педагогов», говорится в сообщении.

Также стороны рассмотрели вопросы организации обучения молодежи Узбекистана в российских вузах по направлению «педагогика».

Кроме того, стороны обсудили возможности предоставления дополнительной художественной литературы узбекским школам, при этом уделить особое внимание школам, где преподавание ведется не на русском языке.

«В целом, выпускники всех школ республики должны иметь возможность свободно владеть минимум тремя языками: государственным, русским и английским», отмечает министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, родители узбекских дошколят буквально «штурмуют» образовательные учреждения, в которых открыты классы с русским языком обучения.