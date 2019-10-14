Брянск, , 15:10 — REGNUM До 2024 года в Брянской области создадут семь виртуальных концертных залов в рамках регионального проекта «Цифровая культура». Площадки обустраивают за счёт грантов, выделяемых Министерством культуры на конкурсной основе. О развитии проектов говорили 14 октября на совещании при губернаторе Александре Богомазе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ближайших планах региональных властей — провести не менее 21 онлайн-трансляции из сферы культуры области на портале «Культура. РФ», создать шесть мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности. Один виртуальный концертный зал уже открылся на базе Трубчевской детской школы искусств, в конце октября 2019 года второй зал заработает в межпоселенческом культурно-досуговом учреждении Унечи.

Целью регионального проекта «Цифровая культура» является достичь к концу 2024 года увеличения обращений к цифровым ресурсам культуры до 2,358 млн. На 1 января 2019 года этот показатель был равен 786 тысячам обращений.