Лос-Анджелес, США, , 14:55 — REGNUM Квентин Тарантино почтил память актера Роберта Форстера, режиссёр заявил, что «в мире стало на одного джентльмена меньше». Об этом 13 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Кинематографист также отметил, что мир покинул замечательный отец, честный человек и замечательный актер. Тарантино заявил, что решение взять Форстера на роль Макса Черри в фильм «Джеки Браун» было «лучшим выбором», которые он делал в своей карьере.

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Напомним, Роберт Форстер ушел из жизни 11 октября 2019 года в возрасте 78 лет. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание головного мозга. Зрители знают его по ролям в таких картинах, как «Сканнер-полицейский 2», «Чёрная дыра», «Психо», «Малхолланд драйв», «Твин Пикс», «Падение Лондона», «Путь: Во все тяжкие. Фильм» и других.

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