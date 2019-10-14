Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Кинокомикс «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли во вторые выходные показов собрал в США ещё $55 млн. Об этом 13 октября сообщил портал Box Office Mojo.

Таким образом, на домашнем кинорынке фильм собрал уже более $192,7 млн. Сумма общих мировых сборов картины сегодня составляет уже более $544 млн. На второй позиции в рейтинге кинопроката США разместился фильм «Семейка Аддамс» ($30 млн).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что за вторые выходные показов в России кинокомикс Тодда Филлипса смог собрать 419,5 млн рублей. Общая сумма сборов сейчас составляет уже более 1320,4 млн рублей.

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