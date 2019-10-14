Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Райан Рейнольдс необычным образом поздравил с 51-м днём рождения своего коллегу Хью Джекмана. Соответствующую публикацию он разместил 13 октября на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B3ioI-Hn98F/

Сначала он предложил Джекману «наслаждаться шоу», затем исполнил песню Happy Birthday и удалился из кадра. Однако в итоге актёр всё же вернулся и высказал в адрес коллеги несколько нецензурных слов.

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Стоит отметить, что до этого Хью Джекман подразнил Рейнольдса. Во время одного из своих выступлений он, обращаясь к публике, сказал: «Кстати, давайте посмотрим, как Райан Рейнольдс сделает это». При этом актёр попросил фанатов не публиковать видео его высказывания, поскольку опасался, что звезда «Дэдпула» ответит ему «тремя миллионами твитов в следующие десять секунд».

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