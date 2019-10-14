Пермь, , 14:00 — REGNUM Известный актер Евгений Дятлов выразил желание и дальше сотрудничать с Пермским хором «Млада», об этом 14 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Художественный руководитель «Млады» Ольга Выгузова и актер Евгений Дятлов Андрей Чунтомов

Совместный концерт, состоявшийся 12 октября в дворце культуры имени Солдатова, прошел при полном аншлаге — свыше 1 тыс. мест в зрительном зале были раскуплены за месяц до мероприятия.

«Надеюсь, что у нас с хором «Млада» появятся еще идеи совместных проектов и будет возможность их реализовать. У коллектива есть нестандартный подход, есть свое дыхание. Хор «Млада» — это профессионалы без налета пресыщенности. Стоит только пожелать отсутствия усталости металла», — отметил Евгений Дятлов.

«Идея совместной программы родилась почти год назад во время совместного выступления. Руководитель хора Заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова и Евгений Дятлов поняли, что «звучат в унисон», — подчеркнули в пресс-службе коллектива.

Напомним, Пермский академический хор «Млада» готовится отметить свое 30-летие. Юбилейные концерты, посвященные знаменательному событию пройдут 24 и 25 января 2020 года.

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