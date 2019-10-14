Лос-Анджелес, США, , 13:27 — REGNUM Том Холланд сообщил, что в период расставания Человека-паука с киновселенной Marvel ему пришлось поволноваться. Об этом 14 октября сообщил портал Digital Spy.

Сначала актер заявил, что больший стресс в своей жизни он испытал, когда готовился к исполнению хита Рианны Umbrella на телешоу Lip Sync Battle. Однако немного подумав, он сделал другие признание.

«Ну … Может быть, вся эта история с Disney и Sony, когда это случилось — это была немного стрессовая неделя», — сказал Холланд во время общения с фанатами.

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Напомним, в мае 2018 года Том Холланд, выступая на песенном шоу Lip Sync Battle, «переоделся» в Рианну и исполнил её песню Umbrella. 27 сентября 2019 года стало известно, что компаниям Sony Pictures и The Walt Disney удалось договориться по поводу совместного использования франшизы «Человек-паук».

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