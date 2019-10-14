Лос-Анджелес, США, , 12:38 — REGNUM Джеймс Ганн сообщил: кинокомпания Warner Bros. предложила ему «всё что он хотел», когда речь зашла о съемках «Отряда самоубийц». Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

Режиссёр написал это в ответ на вопрос фаната о том, предлагала ли ему Warner Bros. снять ещё какие-то фильмы. «Мне предложили всё, что я хотел», — сказал Ганн, добавив при этом, что больше всего он хотел снять картину именно про «Отряд».

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Напомним, премьера будущего кинокомикса «Отряд самоубийц» в США запланирована на 6 августа 2021 года. Фильм станет не продолжением картины Дэвида Эйера 2016 года, а перезагрузкой, на которую, согласно признанию самого Джеймса Ганна, больше всего повлияют комиксы Джона Острандера и его жены Ким Йель.

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