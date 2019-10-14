Железноводск, Ставропольский край, , 12:30 — REGNUM В Железноводске Ставропольского края на Каскадной лестнице возвели единственный в мире бювет-книгу. Объект посвящён великому русскому поэту Михаилу Лермонтову, передаёт пресс-служба администрации города-курорта Железноводска.

«По задумке архитекторов надкоптажное строение снаружи выглядит как огромная книга, на которой специальной лазерной гравировкой нанесены отрывки лермонтовских произведений», — указывается в сообщении пресс-службы.

Гравировщики воспроизвели почерк поэта, воспользовавшись в качестве образца записками Лермонтова в блокноте князя Одоевского. С помощью лазера на каждую из сторон бювета-книги будут нанесены отрывки из ряда произведений великого поэта, таких как «Герой нашего времени», «Измаил-бей», «Штосс» и «Кавказ».

Из здания бювета-книги бьёт скважина источника N56 с минеральной водой ессентукского типа, которая будет доступна для всех жителей и гостей города-курорта.

Отметим, что 15 октября, в день рождения Лермонтова, в Железноводске также пройдет большой поэтический марафон, в ходе которого жители и гости города прочтут 400 стихотворений поэта, и другие мероприятия.