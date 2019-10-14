Ставрополь, , 12:26 — REGNUM Учреждения культуры Ставрополья составляют специальные программы для учеников школ в рамках проекта «Культурный норматив школьника». Они формируются по таким направлениям, как литература, кино, музеи, театры, народное творчество. Об этом сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.

В регионе в настоящее время идет организационная работа, которая, по словам министра, для Ставрополья не нова.

«Много лет в регионе работала программа «Школьный абонемент», по которому школьники могли посещать по отдельным программам музейные экспозиции и уроки, театральные постановки, был сформирован репертуар», — цитирует ТАСС Лихачеву.

Напомним, в феврале 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что в рамках проекта «Культурный норматив школьника» учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Ожидается, что эта работа будет способствовать духовному, эстетическому и художественному развитию российских школьников.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России, в том числе в Ставропольском крае, был дан 1 октября.