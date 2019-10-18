Елена Соковенина, 18 октября 2019, 10:59 — REGNUM Поздней осенью хочется завернуться в плед и целыми днями предаваться полезному: чаепитиям, разговорам с друзьями или, на худой конец, размышлениям о жизни. Чтобы никто не трогал, не приставал, не тормошил. Душа просит не головокружительных приключений, а уютных историй с забавными героями — и чтобы обязательно всё кончилось хорошо. Пусть великие открытия и события мирового масштаба подождут: сегодня мы отправляемся в лес, на дачу с кошками, в замок современной принцессы, а заодно в галантерейный магазин — нас ждут истории, которые так хорошо читать и рассматривать, когда осень перевалила за середину. Слышите, как шумит дождь и шуршат листья?

Иван Шилов © ИА REGNUM

Ханнеле Лампела. Зимние приключения принцессы Пиккирикки

Ханнеле Лампела. Зимние приключения принцессы Пиккирикки
Ханнеле Лампела. Зимние приключения принцессы Пиккирикки

Принцесса Пиккирикки — самая непослушная принцесса в мире. То есть самая послушная. То есть она то послушная, то непослушная — в зависимости от обстоятельств. У неё есть лучшая подруга, принцесса Пейонен, и волшебный помощник — такса Колбаска.

Цитата: «Глядя на Пиккирикки, так сразу и не скажешь, что это принцесса. Ножки у неё тоненькие, платье заляпано супом со шпинатом, а причёска вечно взъерошена, потому что Пиккирикки не любит расчёсывать волосы, хотя и пользуется специальным шампунем для юных леди».

Но даже Колбаскина магия оказывается бессильна против вредного Урпо — маленький человек появился в доме недавно и только и делает, что портит принцессе нервы. Надо знать Пиккирикки — на Колбаску надейся, а сама не плошай. Она сама попробует избавиться от противного Урпо — скажем, почему бы его не продать? Мало ли ненужных вещей находят новых хозяев.

Папу и маму принцессы ждёт немало сюрпризов — им ни за что не догадаться, каким будет следующий! Но, между прочим, и Пиккирикки столкнётся с чудесами: вот, например, гадкий Шмыга, большой любитель портить принцессам удовольствие… На сей раз Колбаска ни при чём, Пиккирикки и Пейонен сотворят чудо собственными руками — сами того не заметив.

3+

Речь

Лиза Морони. Зимние приключения Жужи и Коровки

Лиза Морони. Зимние приключения Жужи и Коровки
Лиза Морони. Жужино сокровище

Лес готовится к зиме, так бы и залечь в спячку. Напиться чаю с вареньем, накрыться потеплее и уснуть до весны, прислушиваясь к шуму ветра за окном и постукиванию дождя по крыше. Но не такова Коровка — лучшая подруга Жужи. Ей как раз пора засыпать до весны. Живут подруги в большом старом пне — уютном и спокойном, как нельзя лучше приспособленном для размеренной жизни. Но, как уже было сказано, не такова Коровка. То есть, стоп, она как раз такова — уютно, неспешно, предсказуемо — как раз для неё. Но оставить друзей веселиться, пока она спит? Несправедливо. Коровке хочется узнать, что происходит, чем занимаются остальные лесные жители, пока она спит. Так что в этот раз спячка отменяется. По крайней мере пока Коровка не узнает, чем занимаются зимой без неё.

Лиза Морони погружает нас в атмосферу леса с его шуршащей листвой и уютно светящимися окошками в домах лесных жителей: зима уже начинается и несёт новые, зимние, приключения!

«Зимние приключения Жужи и Коровки» — вторая книга цикла о необычных подружках: никто не знает, кто они, но всем они кажутся знакомыми. Пока зима ещё не сменила осень, можно успеть познакомиться с ними в осенне-желудёво-грибной «Жужино сокровище». Но можно и наоборот. Лесные приключения в любое время года порадуют мечтателей и романтиков.

Ольга Лукас. Кошачье детективное агентство

Ольга Лукас. Кошачье детективное агентство
Ольга Лукас. Кошачье детективное агентство

Ещё одну кошачью историю написали и нарисовали Ольга Лукас и Ольга Громова: в осенние сумерки хочется подольше не отпускать память о лете, и дачные сыщицы — Муся, Плюшка и Элиза, ни за что не допустят капитуляции. Наоборот, покажется, что никакой осени нет и в помине, а кошачья тройка — этакий оплот летней беспечности.

На самом деле кошачье детективное агентство — настоящий оплот справедливости. Люди ведь мыслят, как привыкли: раз собака большая — значит, пропавший ценный кот сами знаете, в желудке у кого. Раз что-то пропало — украли. Маленькая домашняя собачка — так, игрушка для хозяев. Можно насмешливо называть её Креветкой — и чувствовать себя очень умным. Можно решить, что соседка — враг, раз она живёт не так, как остальные. Даже не подозревая, что реальные обстоятельства совершенно другие.

Цитата: «…А председатель Буреломов поскорее написал в чат садоводства, что алабай не виноват, кот сам ушёл, а теперь сам же и пришёл».

6+

Нигма

Луиш Кармелу Коррейа. Мурочка

Луиш Кармелу Коррейа. Мурочка
Луиш Кармелу Коррейа. Мурочка

Скромная продавщица Мурочка из галантерейного магазина тайно обожает элегантного господина Нарцисса. Тот каждое утро проходит мимо витрины. Господин Нарцисс, в свою очередь, тоже без ума от… господина Нарцисса.

Цитата: «Никто в городе не восхищался самим собой так, как господин Нарцисс, и никто так нежно не заботился о собственной внешности».

Удивительная согласованность чувств к этому господину легла в основу ироничной, немного грустной, но очень смешной и трогательной истории в книжке-картинке такого-то. Текст здесь лаконичен, и всю палитру чувств, буйство эмоций — и много красоты — несут иллюстрации. Утренний туман и утренние надежды, грустный стук дождя за окном и неверный свет вечерних фонарей… а вот и сам господин Нарцисс: отражается в витрине в полный рост — от безупречной шляпы до любовно начищенных туфель, идеально отглаженного костюма, и — ах! — с изящной тростью в руках.

То есть, в лапах. Потому что это кошачья история.

6+

Самокат

Татьяна Глущенко, Юрий Бурносов. Кот и мурлик. Незваный гость

Татьяна Глущенко, Юрий Бурносов. Кот и мурлик
Татьяна Глущенко, Юрий Бурносов. Кот и мурлик. Незваный гость

Вышло продолжение истории про Кота и Мурлика (если вы не знаете, каждому коту положен мурлик). На этот раз на маяк, где мирно живут Кот с мурликом Фирсом, прибыла угрюмая Зюря. И принялась за поиск двойного дна в поступках друзей, истинной подоплёки, может быть, даже враждебного заговора. Ведь не бывает так, чтобы ей радовались на самом деле и запросто поселили на маяке? Не иначе, как у этих двоих, а также и остальных мурликов, имеются намерения. И, судя по чаю с булочками, финикам и бутербродам, намерения вдвойне подозрительные. Какие же ещё?

Цитата: «Первым делом Зюря заглянула в розовый домик. Что она там делала и с кем встречалась — никто не видел, но вышла оттуда Зюря очень довольная».

Угощения и радушный приём не могут переубедить бедную Зюрю, что некоторые хорошие вещи происходят без всякого подвоха, двойное дно имеется не у каждого поступка, и совсем не все действуют из соображений выгоды.

Очень сложная жизнь у Зюри, так что Фирсу — и Коту, да-да! — придётся очень постараться.

Дело в том, что Кот совсем недавно тоже был… не такой. Об этом рассказывается в первой книге цикла — «Кот и Мурлик».

6+

Нигма

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