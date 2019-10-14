Иллинойс, США, , 11:33 — REGNUM Кит Харингтон предложил «немного помолчать» своей коллеге по сериалу «Игра престолов» Софи Тёрнер. Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

Когда актёра спросили, что он думает по поводу недавних слов Тёрнер о том, что во время съёмок «Игры престолов» он проводил слишком много времени в кресле для причёсок и макияжа, он ответил, что «Софи Тернер нужно время от времени просто молчать».

При этом актёр сообщил, что за время создание сериала они с Тёрнер, Мэйси Ульямс, Исааком Хемпстид-Райтом стали «настоящими братьями и сёстрами». «У нас очень родственные отношения», — добавил Харингтон.

Читайте также: Netflix выпустила продолжение сериала «Во все тяжкие»

Ранее писатель Джордж Мартин заявил, что если бы в «Игре престолов» все было сделано в соответствии с сюжетом его серии романов, сериал пришлось бы продлить ещё как минимум на пять сезонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лив Тайлер может сыграть Женщину-Халка в новом сериале Disney+