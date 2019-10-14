Сеул, , 11:33 — REGNUM Южнокорейская музыкальная группа SuperM дебютировала в США и заняла первую строчку чарта Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей еженедельного американского журнала.

По их словам, новость о том, что первый-мини альбом группы попал в чарт, была опубликована 13 октября.

Известно, что это вторая южнокорейская группа, вошедшая в топ Billboard. Первыми стали — BTS.

Отметим, что составе группы семь певцов: Тэмин (Shinee), Бэкхён и Кай (Exo), Тэён и Марк (NCT127), Лукас и Тен (WAVY). Продюсером группы выступает глава звукозаписывающей компании SM Intertainment Ли Су Ман.

Известно, что данный музыкальный проект осуществляется совместно с филиалом Universal Music Group музыкальным лейблом CMG.

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