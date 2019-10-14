Лос-Анджелес, США, , 11:35 — REGNUM Известный американский режиссёр Мартин Скорсезе вновь высказался против фильмов киновселенной Marvel. По его мнению, они не являются частью кинематографа, сообщает The Hollywood Reporter 13 октября.

Мартин Скорсезе Siebbi

Скорсезе заявил, что фильмы Marvel — «это не кино, это что-то другое». Режиссёр также отметил, что современные кинотеатры должны показывать только те фильмы, в которых центральную роль играет повествование.

Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками аттракционов. По заявлению режиссёра, сам он не смотрит популярные кинокомиксы, хотя и пытался это делать.

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