Лос-Анджелес, США, , 11:13 — REGNUM Крис Хемсворт рассказал журналистам о беспрецедентных мерах, которые предпринимала студия Marvel во время съёмок фильма «Мстители: Финал» для того, чтобы избежать утечки информации о сюжете в сеть. Об этом 14 октября сообщил портал Comicbook.

Во время общения с фанатами на форуме ACE Comic Con актер признался, что ему, как и большинству других участников проекта, не удалось увидеть полный сценарий во время периода съёмок. Он отметил, что актёры не знали всего сюжета до того момента, пока не посмотрели картину в кинотеатре.

В частности, был момент, когда они считали, что идут съемки сцены свадьбы, а в действительности оказалось, что это похороны. Также стало известно, что даже сценаристам кинокомикса «Человек-паук: Вдали от дома» было запрещено читать сценарий «Финала».

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Напомним, Крис Хемсворт вновь исполнит роль Тора в будущем фильме «Тор: Любовь и гром». Стоит отметить, что в этой картине в киновселенную Marvel вернется актриса Натали Портман в роли Джейн Фостер.

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