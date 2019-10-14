Лондон, , 10:56 — REGNUM Британский музыкант Элтон Джон заявил, что в последние годы жизни Майкл Джексон был «психически больным». Об этом 14 октября сообщил портал Daily Mail.

Соответствующее заявление певец сделал в своих новых мемуарах. Он отметил, что в какой-то момент Джексон начал «изолировать себя от мира и от реальности», так же как это делал Элвис Пресли. Джон отметил, что каждый раз, когда он видел коллегу в последние годы его жизни, он думал, что тот «съехал с катушек» и это не было привычной для некоторых звезд «ненормальностью».

В частности, британский музыкант вспомнил, что однажды Джексон покинул группу гостей на одной из его вечеринок. Позже выяснилось, что покойный поп-идол предпочел играть с сыном экономки.

«Казалось, он вообще не справлялся со взрослой компанией», — написал в своей книге Элтон Джон.

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Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Причиной смерти стала передозировка лекарств, которые певцу назначил его врач Конрад Мюррэй.

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