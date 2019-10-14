Сочи, Краснодарский край, , 10:39 — REGNUM Народный ансамбль «Амонд» при управлении культуры администрации Цхинвальского района Южной Осетии стал обладателем гран-при и первого места на международном фестивале-конкурсе искусства и творчества «Гранд-Сочи». Об этом 13 октября сообщает информагентство «Рес».

Участниками фестиваля стали вокальные и хореографические коллективы из разных регионов России, Азербайджана, Киргизии и других стран. Ансамбли выступали в номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, театр, театр моды и т. д.

Организатор поездки югоосетинского ансамбля Жанна Епифанова рассказала, что «Амонд» исполнил в Сочи танцевальные номера «Симд» и «Горский танец».

Фестиваль организован центром творческого развития детей «Планета звезд» при информационной поддержке Министерства культуры России.

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