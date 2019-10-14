Улан-Удэ, , 10:33 — REGNUM Участники Дня любительского театра, состоявшегося в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (Улан-Удэ), обратились к властям российских регионов с предложением разработать программы развития театрального народного художественного творчества. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба вуза.

День любительского театра прошёл в рамках Байкальского фестиваля «Хроники исчезающих деревень» в минувшую пятницу. Участие в нём приняли руководители любительских театральных коллективов Бурятии, преподаватели и студенты института культуры, специальные гости. По итогам встречи они сформировали обращение к органам государственной и муниципальной власти, руководителям учреждений культуры и образования, региональных отделений Союза театральных деятелей России.

В частности, в документе отмечается «недостаточный уровень развития и поддержки любительского театрального движения» в российских регионах, что по мнению авторов обращения требует «поддержки развития любительского театрального движения и театральных классов системы общего и дополнительного образования как неотъемлемой части государственной культурной политики» России.

Напомним, в 2019-й объявлен в России Годом театра. Он открылся 13 декабря 2018 года, а основные мероприятия — фестивали, конференции, форумы, выставки и премьеры проходят в российских регионах с марта по ноябрь.

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